Publicado 20/03/2021 10:02

Rio - Flávia Alessandra sempre exibe looks radiantes. E, dessa vez, não foi diferente. Em suas redes sociais, a atriz compartilhou fotos usando um look todo preto, posando na escada de casa. Mas se engana quem pensa que o decotão foi só para ficar largada no sofá. A produção teve motivação especial, já que Flávia foi a entrevistada do 'Conversa com Bial' desta sexta-feira.

Na entrevista, a atriz, que já acumula quase 32 anos de carreira, falou de sua paixão pela arte, que começou ainda na infância, e de sua trajetória na televisão, relembrando personagens marcantes como a protagonista Lívia de 'Porto dos Milagres' e a antagonista Cristina de 'Alma Gêmea'.