Publicado 25/03/2021 09:41 | Atualizado 25/03/2021 09:48

São Paulo - Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, se pronunciou sobre o filho, que está internado por conta da Covid-19. "A mão de Deus é que está me ajudando", escreveu a matriarca ao compartilhar nas redes sociais, nesta quarta-feira, um vídeo com cantoria sobre esperança e fé.

No dia da internação de Paulo Gustavo, no dia 16 deste mês, Déa foi às redes agradecer o apoio da classe artística e dos fãs. "Minha solidariedade a todas as mães que como eu estão aflitas pela melhora de seus filhos. Estamos fazendo uma corrente de orações. Que Jesus abençoe a todos", disse, na ocasião, a mãe do humorista.

No decorrer de sua internação, Paulo Gustavo precisou ser intubado. Na quarta, a assessoria do ator confirmou que ele apresentou melhora nos últimos três dias. "Os quadros clínico, laboratorial e radiológico do paciente demonstram boa resposta ao tratamento instituído pela equipe profissional, sobretudo nas últimas 72 horas", informou o último boletim médico.

