Letícia Lima Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 11:30 | Atualizado 25/03/2021 11:35

Rio - A atriz Letícia Lima surpreendeu os fãs na manhã desta quinta-feira ao postar fotos ousadas no Instagram. De férias em El Pinar, no litoral do Uruguai, a atriz posou completamente sem roupa e esquentou a web. "Liberdade", escreveu na postagem.

fotogaleria

Publicidade

Em seguida, claro, a atriz recebeu muitos elogios dos amigos e seguidores. "Que saúde", escreveu a atriz Leticia Isnard. "Miga do céu, se aparece alguém?", perguntou uma fã. "Eu sou fã dessa mulher", disse outra. "Leticia à milanesa", brincou uma terceira.



Publicidade

Eu sou fã dessa mulhe