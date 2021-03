Larissa Manoela Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 09:00

Rio - A atriz Larissa Manoela, de 20 anos, nesta quinta-feira, abriu uma caixa de perguntas no Instagram Stories para conversar com os seguidores sobre cuidados com o corpo, a pele e estética. Em um determinado momento, um fã perguntou sobre o que ela "acha sobre as estrias no corpo" e a atriz abriu o jogo.

"Precisamos normalizar o fato do nosso corpo passar por mudanças, e essas mudanças trazerem marcas. Marcas de evolução, das nossas curvas, das nossas fases. Eu acho incrível a pergunta e o debate. Aliás, eu lido super bem com as minhas... Olhem só elas aí", escreveu a artista ao compartilhar uma foto sem edições.

