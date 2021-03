Andressa Urach mostra resultado do silicone nos seios Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 12:24 | Atualizado 26/03/2021 12:52

Rio - Andressa Urach falou sobre seus traumas de infância em entrevista ao canal de Theodoro Cochrane no YouTube. A modelo detalhou o abuso sexual que sofreu do avô adotivo dos 6 aos 8 anos de idade.

"As minhas memórias são dos 6 aos 8 anos, mas eu morava com eles entre os meus 2 e 8 anos. Com os flashes da minha memória, eu imagino que tenha sido antes porque com 6 anos eu começo a entender um pouco o que está acontecendo, revelou a modelo, que também disse que o trauma teve outras consequências na época.

"Eu brincava de boneca e comecei a beijar minhas amiguinhas na boca nessa idade, entre 6, 8 anos, quando ele começou a abusar de mim. E eu posso falar que eu não tinha conhecimento disso, mas eu acabei abusando de uma amiguinha. Eu tinha 6 anos, ele botava o dedo em mim e eu botava o dedo nela. Eu acabei, sem entender naquela idade, também abusando uma amiguinha pelo o que ele fazia comigo", afirmou.

Andressa também disse que começou a usar objetos e que não tinha noção do perigo de se machucar. "Minha vizinha tinha uma criação de cachorros. Eu estava brincando com ela e pedi para dormir na casa dela. E aí, de noite, ela chegou com uma pilha de controle remoto e disse assim: 'deixa eu botar no seu bumbum?', e eu respondi: ´hãã??'. Penso que alguém fazia isso com ela. É um ciclo. De repente ela foi tão vítima quanto eu".

Andressa relatou, ainda, que no mesmo dia a amiga disse ter algo "bem melhor". Foi assim que aconteceu o episódio de zoofilia. "Tive meu primeiro orgasmo com o cachorro me lambendo. Eu tinha 11 anos. E eu nunca tinha tido. Foi aí que eu comecei com o vício da masturbação, porque até então eu não sabia que podia tocar naquela região do clitóris e que seria bom".

A modelo disse que a zoofilia virou uma prática comum em sua vida. "Virou comum, virou um hábito de colocar o cachorro para lamber. Eu comprei um cachorro para isso. Eu me viciei nisso e na masturbação também", afirmou.

Recentemente, Andressa Urach causou polêmica ao aparecer tomando mamadeira em uma foto postada por seu marido. Em uma live, ela explicou que essa era uma prática antiga, da infância, e que continuou usando a mamadeira porque traz uma sensação de "aconchego".