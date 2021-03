Jojo todynho reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 18:53

Rio - Jojo Todynho, de 24 anos, falou sobre seu estado de saúde após colocar um balão gástrico, na última quarta-feira. Durante uma conversa com os internautas através do Instagram Stories, nesta sexta-feira, a funkeira diz que se sente bem e deu detalhes de como está lidando com a balança.

fotogaleria

Publicidade



"Estou muito feliz. Não tive enjoo, ânsia de vômito ou fraqueza. Coloquei o balão porque é única forma de poder me cuidar. Quando comecei a fazer o protocolo [de emagrecimento], estava com 141 kg. Fazendo o tratamento, perdi 42 kg. No Carnaval do ano passado, estava com 95 kg. Veio a pandemia, e eu fui para 114 kg", comentou ela.

No entanto, em 'A Fazenda 12', reality do qual foi campeã, Jojo destacou que ganhou ainda mais peso. "Quando entrei na fazenda, estava com 116 kg, e aí disparei. Lavei a égua, fiquei pulando de qualquer altura. Resolvi botar o balão porque é a única forma de me cuidar porque estamos na pandemia e não tem como eu frequentar academia. Estou fazendo exercício em casa. Como sou grupo de risco, a única opção para cuidar da minha saúde era colocar o balão. Estava perdendo a mão de limite para tudo. Agora estou comendo direitinho".