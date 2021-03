Ludmilla e Brunna Gonçalves Reprodução

Rio - Ludmilla está de bem com a vida. Em clique postado no Instagram de sua esposa, Brunna Gonçalves, a funkeira apareceu recebendo café da manhã na boquinha. Quer coisa melhor? Técnica do 'The Voice +', que tem sua final no próximo domingo, Lud pôde viajar tranquila pois os episódios anteriores do programa já tinham sido gravados.

Ludmilla, a esposa e a mãe estão hospedadas em São Miguel dos Milagres. O destino, em Alagoas, virou queridinho dos famosos por sua praias calmas e paradisíacas.