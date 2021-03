Mateus Solano usava cabelo parecido com o do personagem Beiçola, de A Grande Família Reprodução Internet

São Paulo - Mateus Solano, conhecido por atuar em produções da Globo, compartilhou uma série de cliques de sua juventude no Instagram. Nas fotos, publicadas no domingo (28), o artista aparece bem diferente da atualidade, o que acabou chamando atenção dos fãs.

"Na terceira foto é o Beiçola?", disse um fã, fazendo referência ao icônico personagem de "A Grande Família". "Teu cabelo na terceira foto, o que foi isso?", questionou outro, em tom de humor.

Apesar de o visual ter roubado a cena, a intenção original da publicação era celebrar o Dia Internacional do Teatro. Então, na mesma postagem das fotos, Mateus Solano compartilhou um texto.

"No Dia Mundial do Teatro, minha homenagem vai para os 70 anos do Teatro Tablado, escola amadora carioca sem a qual eu não seria o artista que sou", iniciou ele.

"No Tablado fui espectador infantil (Pluft, Cavalinho Azul, O Gato de Botas, Tribobó City...) depois fui aluno, contrarregra, operador de luz, de som, stand-in, ator, Ministro, Rei, Livreiro, Gigante, Formiga... varri e pintei o palco, aprendi que nada se faz sozinho, que Teatro é comunhão, fraternidade, aconchego.. que o ator precisa ser o mais disciplinado e o mais 'porra loca' ao mesmo tempo, que a vida é efêmera, que não passamos de personagens grotescos da mistura daquilo que queríamos ser com o que o outro quer ver na gente.. que a vida precisa de reflexão, humildade, generosidade, afeto", continuou o ator.

"Não se trata de agradecer só ao Tablado. O Tablado, assim como o Teatro, é parte de mim", completou Mateus Solano.