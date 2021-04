Kyra Gracie e a família reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 16:49 | Atualizado 01/04/2021 16:51

Rio - Kyra Gracie publicou uma foto super fofa em família no Instagram, nesta quinta-feira. Na imagem, aparecem o marido Malvino Salvador e os filhos do casal, Kyara, Ayra e Rayan, no tatame. "Sempre sonhei em tirar uma foto assim", confessou a lutadora.

A foto arrancou suspiros dos internautas: "Caraca, sensacional, que família linda", comentou um usuário da rede social. "Que foto linda. Família é a base de tudo", postou outro.