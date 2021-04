Cleo reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 19:08 | Atualizado 01/04/2021 19:08

Rio - Cleo voltou a encantar os internautas ao publicar uma sequência de fotos de biquíni no Instagram, nesta quinta-feira. A atriz esbanjou boa forma ao posar na praia e com o corpo um pouco sujo de areia. "Sol, me absorva. Valeu, falou", escreveu ela na legenda.

Os fãs de Cleo, claro, teceram vários elogios à ela. "Maravilhosa", "Linda" e "Visão do Paraíso" foram alguns dos comentários.