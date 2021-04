Juliana Paes reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 14:11

Rio - Juliana Paes segue curtindo sua viagem à Cancún, no México. A atriz posou coladinha com o marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista, e compartilhou os cliques no Instagram Stories, na última segunda-feira. Ela ainda mostrou algumas imagens em locais com vistas paradisíacas usando um maiô branco bem cavado.

Na mesma rede social, Ju Paes exibiu seu corpão em forma ao compartilhar uma foto de biquíni e chapéu. Os internautas, claro, elogiaram a beleza de Ju Paes através dos comentários. "Gente, o corpo dessa mulher. Você não existe", escreveu um. "Linda", publicou outro. "Rainha", destacou um terceiro.