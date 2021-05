Bill e Melinda Gates anunciam divórcio, após 27 anos juntos Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 14:35

Rio - O fim do casamento de 27 anos entre Bill e Melinda Gates não está sendo amistoso como o ex-casal tentou parecer. Segundo o site "TMZ", fontes próximas falaram que Jennifer, Rory e Phoebe, os filhos dos Gates, estão furiosos com o pai.



Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo com uma fortuna estimada em mais de US$ 130 bilhões, o equivalente a mais de 688 bilhões de reais, tornou público do divórcio em 3 de maio. Segundo o site, antes do anúncio, os filhos e Melinda foram para um resort de luxo na ilha de Granada.