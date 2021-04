Homens armados são flagrados descarregando carga roubado na comunidade Terra Nostra, em Costa Barros Reprodução TV Globo

Rio - Um caminhão com carga de ovos foi roubado na manhã desta terça-feira (6) em Costa Barros, na Zona Norte do Rio. Imagens registradas pelo helicóptero da TV Globo, o GloboCop, mostraram homens armados descarregando toda a carga no interior da comunidade Terra Nostra, por volta de 6h30.

Após a retirada do material roubado, um criminoso em uma motocicleta acompanhou a saída do motorista de dentro da comunidade. O motorista foi deixado na Avenida Brasil e seguiu trajeto.

No meio do caminho, o caminhão ainda passou por um veículo blindado que estava estacionado em um dos acesso à comunidade. Após o flagrante, os policiais entraram na comunidade e recuperaram parte da carga roubada.

Não houve prisões ou apreensões.