Rio - Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) apreenderam, na manhã desta terça-feira, um lança-rojão, modelo AT-4, que é capaz de destruir até mesmo caveirões, os blindados da PM, durante uma operação na Favela do Muquiço, em Guadalupe, na Zona Norte do Rio. Um homem foi preso e também foi apreendido um fuzil calibre 5.56.

Segundo a PM, quando os policiais chegaram no local os criminosos começaram a fugir. Um suspeito acabou alcançado e houve a apreensão das armas. A ação segue em andamento na comunidade.

Não se sabe se o lança-rojão apreendido ainda tem poder de fogo, pois ele é capaz de dar apenas um tiro. o AT-4 é um armamento que utiliza o porta-tiro como lançador. O disparo é feito do ombro do atirador nas posições de pé, ajoelhado, sentado ou deitado. Ele tem alto poder explosivo anticarro e é eficaz contra alvos blindados.