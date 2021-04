Jojo Todynho e Polidoro Junior reprodução do instagram

Publicado 03/04/2021 14:07 | Atualizado 03/04/2021 14:13

Rio- Discreta em relação a sua vida pessoal, Jojo Todynho assumiu seu relacionamento com Polidoro Júnior, zagueiro do São Caetano, através de uma série de vídeos publicados no Instagram, neste sábado.

"Eu não sou de expor minha vida íntima, porque eu não gosto. Ela diz respeito e só cabe a mim (...). Já tive casos com empresários, jogador, ator, músicos... E eu nunca expus porque acho que ninguém precisa saber", começou a funkeira.

Ela, então, abriu o jogo com seus fãs. "Conheci o Júnior, me apaixonei. Foi depois que eu saí da 'Fazenda' (...). A pessoa que eu falava na Fazenda que era outra pessoa. Eu estou envolvida com o Júnior. Ele é uma pessoa maravilhosa e a família dele também. Não queria expor, porque está tudo muito recente. Foi tudo muito intenso entre a gente. O futuro a Deus pertence", explicou ela.