fotogaleria Cristina Mendonça é uma modelo brasileira, que mora há cinco anos na Itália, e há dois dias descobriu que o namorado é o novo affair de Jojo Todynho. "Vim para o México a trabalho e assim que cheguei descobri essa bomba. Eu dormi com ele na noite anterior a viagem e tenho várias mensagens dele perguntando como eu cheguei e que me amava. Isso no dia que ele anunciou o namoro com outra!", conta à coluna com exclusividade.

"Eu tenho um relacionamento há anos com o Polidoro e não há dois meses. Nós namoramos um tempo, terminamos e agora quando eu vim para o Brasil por causa da pandemia, nós reatamos. Nós estávamos juntos", completa Cristina que tem fotos, áudios e mensagens gravadas para provar, como ela garante, que não está mentindo e não é a louca do rolê.



A modelo não esconde a mágoa com o jogador de futebol. "Achei uma p*** sacanagem porque eu gosto dele, existe um sentimento e a Jojo não precisa passar o que eu estou passando. Não tenho nada contra ela. O problema é ele ter me enganado. O safado da história é o Polidoro".



A coluna procurou a Polidoro Júnior que disse conhecer Cristina Mendonça, mas negou o namoro. "Eu fiquei com ela há muito tempo, mas não tenho nada com ela agora. Não quero confusão comigo nem com a Jordana".