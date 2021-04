Flávia Alessandra reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 18:44

Rio - Flávia Alessandra aproveitou o sábado de sol para renovar o bronzeado em sua cobertura do Rio de Janeiro. Com um biquíni fio-dental, a atriz, de 46 anos, publicou uma série de fotos no Instagram e encantou os internautas com sua boa forma. "Na casinha", escreveu ela na legenda.

Os usuários da rede social se derreteram pela beleza da esposa de Otaviano Costa através dos comentários. "Como pode ser tão gata?", "Perfeita", "Linda" e "Maravilhosa" foram alguns deles.