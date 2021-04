Gusttavo Lima reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 14:52

Rio - Gusttavo Lima confessou que estava sentindo falta de Andressa Suita durante a live que fez, na noite de sábado. O sertanejo disparou durante sua apresentação: "Saudade da mãe dos meninos". Leonardo, que participou da transmissão ao vivo, foi aos risos com a declaração.

fotogaleria

Publicidade

Segundo os internautas, a modelo "respondeu" o cantor. É que pouco tempo depois, ela compartilhou uma foto usando um colar grifado com a legenda: "E a mãe está como?". Na imagem, Andressa ainda bebia um vinho.

Confira o momento:

Publicidade

Quando ele soltou essa frase, a Andressa postou uma foto com a legenda "a mãe tá como?!" Que que vcs acham? — JP (@jpaquinosmith) April 4, 2021



Gusttavo Lima e Andressa Suita são pais de Gabriel e Samuel. Os dois anunciaram o término do casamento em outubro do ano passado. No entanto, há boatos de que os dois se reconciliaram. Eles já foram vistos juntos em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, algumas vezes. Ela também chegou a publicar um vídeo do cantor em seu próprio Instagram.