Bruno Gagliasso dá cachorro aos filhos Títi, Bless e Zyan Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 11:59

Rio - Bruno Gagliasso está em Madri para as gravações de sua nova série na Netflix. Mas mesmo assim, o ator quis participar, de alguma forma, da celebração de Páscoa da família. Sem avisar, Bruno mandou um cachorrinho de presente a Títi, Bless e Zayn. Apesar de amar a surpresa, Giovanna Ewbank, esposa do ator, não deixou passar uma bronquinha no marido.

"Nossa Páscoa foi marcada com muitas surpresas e amor, pq mesmo @brunogagliasso estando longe, ele se faz presente, SEMPRE, rsrs...ele combinou com nossos amigos do @garranimal de trazer uma nova integrante que foi abandonada na porta do abrigo para nossa casa. Deem as boas vindas pra nossa “SANTA”!!! Por aqui, claro, nós já a amamos muito! e pode ter certeza meu amor @brunogagliasso que a cada xixi e coco dela no sofá, na cama ou no tapete, estaremos SEMPRE LEMBRANDO DE VOCÊ! Kkkkkkkkk...TE AMO! Feliz Páscoa", escreveu Giovanna em suas redes sociais.