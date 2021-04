Cristina Mendonça e Polidoro JR Reprodução

Rio - Polidoro Júnior, zagueiro do São Caetano, fez um boletim de ocorrência, no 3º Distrito Policial de Santo André (SP), na última segunda-feira, contra a modelo Cristina Mendonça. A informação foi confirmada pela Quem. Tudo porque Cristina Mendonça revelou que ele mantinha uma relação amorosa com ela e outras mulheres, enquanto namorava Jojo Todynho.



"Minha advogada vai entrar com uma ação acumulada por danos morais e pedindo retratação pelas falas dela me difamando. Primeira reação foi ficar surpreso, porque o relacionamento de anos como ela falou, não tive. Só tive duas namoradas na vida inteira. Logo cedo que li isso, pensei que essa pessoa é louca. Esse relacionamento foi da cabeça dela. Na semana passada, eu a vi. E já tinha ficado com ela em 2020. Foram as duas únicas vezes que a vi na vida. Ela me colocou como safado da história. Mas eu não tinha firmado nada com a Jojo ainda, assumindo um relacionamento publicamente, como fizemos no sábado", disse ele, à publicação.

O namoro entre o jogador e Jojo chegou ao fim dois dias depois do anúncio da relação, no último sábado.