Rio - Eles estão de volta! Donos do hit 'É o Pente', que bombou em 2010, os Havaianos retomaram a carreira com a formação original e um novo nome: 'Bonde dos Havaianos'. Tudo porque Yuri, um dos vocalistas, resolveu ficar com o seu empresário e assim seguir com a marca 'Os Havaianos'. Já Tonzão deu início a uma formação do início e criou o 'Bonde dos Havaianos' juntamente com Gugu, Dioguinho e Dj Bel.

"Decidimos deixar os problemas para trás e trilhar uma nova história com a formação original. E aproveitar essa era das lives, da internet. A galera estava pedindo nossa volta, com saudade. Porém, as coisas iam funcionar como funcionavam antigamente, na época a formação original. Todo mundo ganhando igual, com o mesmo poder. Só que o Yuri não quis ficar, quis ficar com o empresário dele, que foi um dos caras que descaracterizou a originalidade dos Havaianos. Com isso, a gente respeitou a opinião dele. Porém, ele disse que a gente não podia mais trabalhar com a marca porque estava registrada no nome dele. Então, nós fizemos um novo registro e somos, agora, o 'Bonde dos Havaianos'", explicou Tonzão.

A ideia do Bonde dos Havaianos é resgatar a história do grupo e bombar, como sempre, nas favelas. "Tem espaço pra todo mundo. O público tem aceitado. A gente quer mesmo resgatar raiz de cantar nas favelas, nas periferias. Criar moda, criar dança, criar estilo de roupa. Meia na canela, as bermudas xadrez, os cintos que a gente usava. Voltando com bastante coisa original, atualizando nosso som e nosso ritmo. Vamos bombar, porque o povo está com a gente. Tem espaço pra todo mundo. As favelas nos esperam. Nós amamos. 'Os Havaianos' foi uma história linda e a gente vai continuar com o 'Bonde dos Havaianos'. Mas que 'Os Havaianos' sigam felizes e bombem também. Acredito que em um momento oportuno a gente consiga se encontrar de novo e todo mundo vai fazer essa formação completa", destaca o cantor.

Em tom de desabafo, Tonzão finaliza: "A gente não pode ficar sem trabalhar. Nós temos famílias, filhos. Na nossa época, era outra época. A gente não tinha uma educação financeira. Não tínhamos maturidade. Mas agora vamos fazer uma nova história. Bonde dos Havaianos quebradeira pura. Da Cidade de Deus para o mundo".