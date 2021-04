Internada com covid-19, Silvia Abravanel está com pneumonia Divulgação

Por iG

Publicado 08/04/2021 12:08 | Atualizado 08/04/2021 12:10

São Paulo - Silvia Abravanel deu uma atualização de seu estado de saúde. A filha de Silvio Santos, que está internada com Covid-19 desde o dia 3 deste mês, falou que está reagindo bem ao tratamento, mas também desenvolveu uma pneumonia por conta da doença causada pelo novo coronavírus.

"Logo estarei dando ótimas notícias para vocês. Sigo reagindo bem aos tratamentos, principalmente para uma pneumonia que veio junto aí, mas faz parte, né? Peço de todo meu coração que cada um de vocês se cuide e cuide de seus familiares", escreveu a apresentadora do "Bom Dia & Cia" no Instagram.

A contratada do SBT também aproveitou para pedir para os seguidores ficarem em casa e evitarem aglomerações. "Conversem com pessoas que ainda levam na brincadeira tudo isso. Parem com as badernas, festinhas e eventos clandestinos. Valorizem a vida, a sua de sua família e de todos. Fiquem com Deus e creiam isso tudo vai passar, mas agora, e desde sempre, depende somente de nossas boas e conscientes atitudes", conclui Silvia Abravanel.