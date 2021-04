Por O Dia

Rio - Dançar esteve presente na vida de Natacha Horana por muitos anos, afinal ela integrou o Balé do Faustão por seis anos. E agora ela quer que uma estilo de dança esteja em sua rotina: o samba. A modelo sonha em ser rainha de bateria no Carnaval.

"É um sonho incrível, porque como tenho a paixão pela dança, o gingado no corpo, o samba no pé, então amaria levar tudo isso pra avenida. Ainda mais representando uma escola, uma bateria, uma família. Quero realizar no próximo carnaval sem pandemia", deseja.Natacha revela que já teve convites para desfilar na Sapucaí e no Anhembi, mas não para ser rainha de bateria. Apesar disso, o motivo que a fez não aceitar desfilar foi a agenda cheia de trabalhos."Quando entro em um negócio, gosto de me doar por inteira. Dar o meu melhor em tudo. Me entregar de verdade", conta.A modelo fala que, agora, que faz mais parte do Balé do Faustão está mais livre para se dedicar aos ensaios de carnaval."Porque dá pra ir nos ensaios e dá pra se dedicar ainda mais", acredita.Apesar do sonho de vir à frente dos ritmistas, Natacha não pensa em pagar pelo cargo."Ajudaria muito a escola, mas comprar esse cargo não acho legal. Acho legal um convite, porque sendo convidada é muito mais prazeroso. E é uma troca verdadeira", finaliza.