Isabella Santoni e o namorado, Caio Vaz, na praia da Joatinga Ag.News

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 13:50

Rio - Isabella Santoni e o namorado, Caio Vaz, curtiram as ondas da praia da Joatinga, no Rio de Janeiro, neste domingo (11). A atriz exibiu sua boa forma em um biquíni branco, enquanto o casal praticava o esporte Stand Up Paddle.