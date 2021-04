Por IG - Gente

Rio - Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima concederam uma entrevista ao "Fantástico" no domingo (11). Durante o papo, os artistas deram detalhes do casamento que foi realizado de forma discreta por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-coV-2). "Foi uma aventura [o casamento] que a gente fez porque o Rodrigo já tinha feito a proposta e a capela", explicou Fernanda Lima, revelando que o ator construiu uma edificação para a realização da cerimônia.

Logo após a exibição da entrevista, o nome de Rodrigo Hilbert foi parar nos trending topics do Twitter. Fãs do Brasil inteiro ficaram boquiabertos com o fato de o ator ter construído o local de seu próprio casamento. "O padrão de Rodrigo Hilbert é impossível de alcançar, não existe homem como ele", disse uma fã. "A forma que Deus fez Rodrigo Hilbert era edição limitada, não existe nada nem parecido com esse homem", comentou outra.

Vai tomar no cu bixo, eu tento ser um caba decente ai vcs mostram essas coisa d hilbert, sinceramente viu https://t.co/H7jGiq1lXW — joão (@jaozinjao_) April 12, 2021

Imaginem, mulheres, a chatice de casar com o Rodrigo Hilbert!

1. O instagram é a mulherada em cima.

2. Precisa fazer um pão? Ele faz.

3. Mas não tem forno. Ele faz.

4. Mas onde instalar o forno? Ele faz outra casinha.

5. Não tem onde casar. Ele faz a capela.



Nunca tem problema — Fabrício (@Xompi) April 12, 2021