Publicado 14/04/2021 11:36

Rio - Lipe Ribeiro resolveu colocar a boca no trombone e contar, de uma vez por todas os detalhes do fim de seu relacionamento com Yá Burihan. No programa 'Lavando a Roupa', do amigo Lucas Selfie, Lipe falou sobre a traição da influenciadora.

"Impossível (voltar). Assim que terminasse 'A Fazenda', ela tivesse contado, poderia ter sido de outra forma. Porque se fosse um momento, estava doidona, aconteceu e ela me contasse. Poderia ter sido diferente. Depois, descobrindo como foi, de ter levado para a família e contava pros outros...", lamentou Lipe, que falou sobre sua relação atual com a ex.

"Amo Yá de paixão, tá tudo bem, minha amiga. Desejo tudo de bom pra ela. Como pessoa, me acrescentou demais. Não quero ver pintada de ouro, mas tenho um carinho enorme", disse ele sobre Yá Burihan, dando mais uma alfinetada na influenciadora. "O amor sempre vence. Se não venceu é porque não tinha amor. Da minha parte sempre teve", disse.