Por O Dia

Publicado 16/04/2021 17:16

Rio - Danrley Ferreira divulgou, nesta sexta-feira (16), que ingressará no curso de Pedagogia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O ex-BBB publicou um vídeo explicando que deixará a Biologia por perceber a grande quantidade de pessoas analfabetas que o cercam. O carioca deixa claro que não se preocupa com remuneração pois seu objetivo e auxiliar jovens e adultos de periferias.

"De volta a faculdade, com o mesmo objetivo mas por um caminho diferente. Agora estou em Pedagogia, na UFRJ. Antes que venham os comentários, não tô preocupado se ganha pouco ou não, meu objetivo aqui é outro", escreveu Danrley na legenda. O participante do "BBB19" explica que ficou dois anos fora da faculdade e, nesse período, viajou bastante e se deparou com a realidade do analfabetismo no Brasil.

"Fiquei chocado sobre como o analfabetismo é tão mais latente, mais real do que eu pensava", conta o morador da Rocinha, no Rio de Janeiro. Danrley ressalta que não está focado na remuneração e nem pretende trabalhar em escolas: "Meu objetivo é criar projetos em favelas e periferias para auxiliar jovens e adultos com a alfabetização e dar um mínimo de dignidade", explicou Danrley.