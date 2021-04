Marcelo Adnet critica normalidade de ex-BBBs e influenciadoras diante da pandemia Reprodução/Montagem

Publicado 18/04/2021 16:28 | Atualizado 18/04/2021 16:31

Rio - Enquanto o Brasil mantém uma média diária de quase 4 mil mortes em decorrência do coronavírus, parte da população não tem se esforçado para respeitar as medidas sanitárias de segurança. Muitas vezes, até mesmo as influenciadoras digitais, acompanhadas por milhões de seguidores, reproduzem esse comportamento problemático. Indignado com o desrespeito e falta de empatia, o humorista Marcelo Adnet compartilhou um vídeo em que ex-BBBs e outras tantas influenciadoras dançam funk aglomeradas.

"Chocante entrar no Instagram e perceber que influencers seguem aglomerando para fazer dancinhas e coreografias em meio a propagandas de shakes e chás emagrecedores. Lipo, rino, harmonização, bichecto. Um show de horrores. Talvez eu esteja apenas velho", escreveu Adnet, em compartilhamento do vídeo com celebridades como Flayslane, Hariany, Paula Sperling, Munik Nunes e MC Mirella.

Chateado, Adnet ainda lembrou o alto número de mortes que o país se aproxima. "Pandemia, quase 400 mil mortos", completou.

Chocante entrar no Instagram e perceber que influencers seguem aglomerando para fazer dancinhas e coreografias em meio a propagandas de shakes e chás emagrecedores. Lipo, rino, harmonização, bichecto. Um show de horrores. Talvez eu esteja apenas velho. — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) April 18, 2021