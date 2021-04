Isis Valverde abre álbum de viagem para Fernando de Noronha Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 21:20

Rio - Em isolamento social, Isis Valverde tem sentido falta de viajar. Para matar um pouco da saudade de passear por cenários paradisíacos, a atriz resolveu abrir, em suas redes sociais, um álbum de sua viagem para a ilha de Fernando de Noronha.

Na postagem, a atriz mostrou detalhes do passeio e, de quebra, ainda revelou momentos fofos ao lado do filho Rael. "Throwback to Noronha", escreveu Isis na legenda.