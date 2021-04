Carla Diaz Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 20:46

Rio - Carla Diaz assumiu, de vez, a postura de ex-BBB. Fora da casa há algumas semanas, a atriz continua se divertindo e lembrando momentos no reality. Neste domingo, Carla postou uma foto relaxando de biquíni à beira da piscina e brincou com o fato de não estar preocupada com a possibilidade de ser eliminada da casa.

fotogaleria

Publicidade

"A tranquilidade de quem não vai pro paredão hoje", escreveu a atriz. Nos comentários, a apresentadora Maisa Silva se divertiu e brincou com a colega: "Kkkkk mo paz!".

Confira a postagem de Carla Diaz: