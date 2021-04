IZA Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 12:47

Rio - Patrimônio imaterial do Brasil, a cantora IZA tirou o fôlego de boa parte de seus seguidores ao postar um vídeo pra lá de sensual no Instagram. Dublando a música 'Leave The Door Open', de Bruno Mars, a cantora brincou sobre o fato de estar bonita demais para ficar sozinha. E não é que é verdade?

Nos comentários, os seguidores da cantora não pouparam elogios para a superprodução. "MEU DEUS QUE LINDAAAA", comentou Rafa Kalimann. "Tenho vontade de chorar", escreveu a influenciadora Maria Bopp. "Porr* amore", elogiou Pabllo Vittar, representando os milhares de fãs da cantora.



Confira o vídeo: