Rio - Joelma, de 46 anos, falou sobre seu casamento com Chimbinha em entrevista ao canal de Sabrina Sato no YouTube. A união chegou ao fim em 2015. No bate-papo, Joelma relatou a primeira vez em que foi agredida pelo ex-marido, ainda no início do casamento. "Logo no início (do casamento), eu lembro que comprei uma arma de choque. Ele quase me jogou lá de cima. Ele tinha problemas sérios e eu andava com ela na minha bolsa. Quando me separei dele, ele veio tentar me agredir novamente. Meu filho se meteu e não deixou", afirmou.

A cantora também comentou as inúmeras traições de Chimbinha. "Você perdoa uma vez, depois acontece de novo e você fica mal. Pode acontecer com qualquer mulher, mas você não pode aceitar. Eu lutei muito por causa dos meus filhos. A gente tem uma esperança que a pessoa mude, cresça. Quando você percebe que ela não melhora, chega a hora de tomar uma decisão e lutar. Se você não fizer isso, você vai sofrer o resto da sua vida", disse.

Joelma falou que chegou a ter "sentimentos ruins" por seu pai durante a infância e que sua mãe também sofria violência doméstica. A cantora afirmou que estava "esgotada" do casamento e que precisou colocar um ponto final na união. "Eu já estava esgotada (do casamento), não tinha saída. Eu tinha que fazer isso. Não dá para temer o homem, ele não pode nada perto de Deus. Muitas mulheres me encontram e falam que eu mudei a vida delas por conta daquela decisão. Hoje eu sou feliz, sou livre".

A cantora também revelou estar solteira e não se preocupa em encontrar logo um novo amor. "Quando aparecer a pessoa certa, e eu acredito que exista, vai ser maravilhoso", finalizou.