Taís Araújo compartilha lembrança de primeiro desfile de biquíni, há 22 anos atrás Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 14:18

Rio - Nesta quinta-feira (22), dia de #tbt, Taís Araújo surpreendeu seus seguidores no Instagram com a foto de um desfile que participou quando tinha 20 anos de idade. "Luz na passarela que lá vem ela, com cabelo de franja, sem peito e uma cara que ainda aprontaria muito nesse mundo. Essa fotoca aí tem 22 anos e era para o primeiro desfile da Água de Coco", escreveu a atriz na legenda.

fotogaleria

Publicidade

Os seguidores de Taís encheram a publicação de elogios à atriz. "Linda demais", escreveu a jornalista Luciana Barreto. Outra seguidora disse que Taís é "maravilhosa de todo jeito". "Musa", chamou outra fã.