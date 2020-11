Por Paula Valviesse

Assim como muitas instituições, a Polícia Militar também descobriu nas redes sociais uma forma de estar mais próximo da população. Atualmente é comum os batalhões divulgarem ocorrências em suas páginas, permitindo uma visualização quase que imediata do que está sendo feito pela segurança pública, como forma de diminuir a sensação de insegurança nos municípios que fazem parte de suas áreas de policiamento.



Se está nas redes sociais, o ideal é acompanhar as tendências. E o 30º BPM de Teresópolis entendeu bem isso e, além das operações e ocorrências diárias, também entrou na onda do #TBT e vem postando às quintas-feiras lembranças da corporação. Nesta quinta-feira (5/11), a publicação trouxe uma foto da época em que o batalhão ainda era a 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).



Com a #TBT, a imagem de um policial militar, em algum dia entre os anos de 1987 e 1991, no cruzamento da Rua Francisco Sá com Avenida Lúcio Meira, no bairro Várzea, quando o policiamento em Teresópolis era de responsabilidade da 8ª CIPM, chamou a atenção dos usuários que seguem as redes do 30º BPM.



Foram vários os comentários, desde de pessoas que parabenizaram o batalhão pelo serviço prestado no município, até filhos de policiais que trabalharam na companhia durante o período e de pessoas que vivenciaram as ações da PM.



“Lembro dessa época. Eu trabalhei numa loja que chamava Tempo Presente e do lado tinha uma relojoaria perto da ponte da antiga Francisco Sá, que hoje é Calçada da Fama. Eita tempo bom!”, comentou uma seguidora, que ainda foi perguntada pelo administrador da página do 30º BPM se lembrava do nome de algum policial daquela época, tendo respondido “Lembro, Natalício, ficava muito nesse sinal e também no Colégio Campos Salles”.



“Meu pai trabalhou muito assim”, comentou outra seguidora, que ainda se comprometeu a encaminhar fotos que encontrar do pai naquele período para ampliar o banco de imagens do batalhão.



Para quem não sabe, a hashtag TBT (#TBT) é uma gíria para o termo em inglês Throwback Thursday, que em tradução livre significa quinta-feira do retorno. A tag surgiu em 2012, no twitter, como forma de identificar publicações que relembravam situações do passado. Hoje em dia ela já é vista em todas as outras redes, especialmente no Instagram, tendo se popularizado em vários países.