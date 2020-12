Deslizamentos de terra, alagamentos de residências e queda de ponte estão entre os problemas causados pela forte chuva Divulgação

A forte chuva que atingiu a Região Serrana entre a tarde de segunda-feira e a madrugada de hoje (8/12) também afetou, especialmente a área rural da cidade. Foram registrados. Segundo a Secretaria de Defesa Civil, entre os locais mais afetados estão Água Quente, Andradas, Campo Limpo, Holliday, Pessegueiros e Santa Rita, no 2º Distrito; e Imbiú, Mottas, São Bento, Santa Rosa e Sebastiana, no 3º Distrito.Desde a manhã desta terça-feira, equipes das secretarias municipais de Agricultura, de Defesa Civil e de Desenvolvimento Social, e realizaram serviços de liberação de estradas obstruídas por deslizamentos de terra e quedas de árvores, acolhimento de famílias que tiveram suas casas alagadas e vistorias técnicas.“Em Santa Rosa, 10 casas foram alagadas. Cadastramos essas famílias para a entrega de cestas básicas e de roupas, entre outras ações de acolhimento”, explica Marcos Jaron, secretário de Desenvolvimento Social.“Até o momento não há desabrigados ou desalojados. No Imbiú, ocorreu a queda de uma pequena ponte de acesso a 5 casas. Seguimos com as vistorias técnicas nos locais afetados”, pontua o coronel Albert Andrade, subsecretário de Defesa Civil.“Estamos desobstruindo vias públicas, cortando e removendo árvores caídas e assegurando o acesso das estradas no 2º e 3º distritos. Houve perda de produção em algumas áreas, principalmente em Mottas e em Santa Rosa, segundo levantamento inicial feito por nossa secretaria”, relata Fernando Mendes, secretário de Agricultura.Teresópolis encontra-se eme a Defesa Civil permanece de prontidão por conta da previsão de chuva para as próximas horas. O telefone de emergência 199 funciona 24 horas.