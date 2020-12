Por O Dia

Publicado 08/12/2020 15:30

A Patrulha Maria da Penha do 30º BPM e a OAB Mulher de Teresópolis convidam à todos para a Live “21 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra à Mulher”, que acontece na próxima quinta-feira (10/12), das 17h às 18h30. As inscrições podem ser feitas pelos telefones (21) 2742-2567 e 2743-0917 ou pelo e-mail teresopolis@oabrj.org.br.



A abertura será realizada pelo presidente da OAB de Teresópolis, Rodrigo Ferreira da Cunha, e a presidente da Comissão OAB Mulher, Clarissa Azevedo. Em seguida será iniciado o painel “Violência Doméstica e Mecanismos de Proteção”, com participação da promotora de Justiça, Carla Cruz; da presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher (CMDDM), Tânia Barone; da secretária municipal dos Direitos da Mulher, Margareth Rosi; e da membro da Comissão OAB Mulher, Lilian Cirico.



O último painel tem como tema “Policiais e Bombeiros no Enfrentamento à Violência Contra a Mulher”, com participação das policiais militares da Patrulha Maria da Penha, Gisele Carvalho e Ellen Santos; da capitão bombeiro militar do 16º GBM, Adriana Bianchi; e da membro da Comissão OAB Mulher, Nitrione Dallia.