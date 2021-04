Gabriel Medina e a mãe, Simone Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 11:21 | Atualizado 27/04/2021 11:25

Rio - A briga na família Medina ganhou um novo capítulo após a mãe do surfista, Simone Medina, tirar o nome de Gabriel e do irmão, Felipe, da biografia no Instagram. No texto, Simone só havia escrito "mãe da Sophia Medina". Com a repercussão da exclusão dos meninos da lista de filhos, a empresária voltou atrás e apagou também o nome da filha.

fotogaleria

Publicidade

Entenda o caso: Começou-se a especular na internet que Gabriel estaria brigado com a mãe e o padrasto após os dois não acompanharem o surfista – como costumavam fazer – durante um campeonato na Austrália. Isso piorou depois que Bruna, cunhada de Gabriel e esposa de Felipe, contou aos seus seguidores que tinha sido expulsa da casa dos sogros em Maresias, em São Paulo.