Publicado 30/04/2021 15:02

Rio - Bianca Andrade, a Boca Rosa, compartilhou momentos de um ensaio fotográficos com seus seguidores no Instagram, nesta sexta-feira (30). O detalhe que chamou atenção foi o detalhe revelado pela própria influenciadora: o local escolhido para as fotos foi o quartinho de seu futuro filho com o jogador Fred, Cris.

"Quando o quarto do neném vira um estúdio", brincou a empresária na legenda do vídeo em que aparece posando para as fotos. Seus fãs se derreteram nos comentários da postagem, deixando elogios como "linda", "perfeita", entre outros. "Doida para ver o quartinho do Cris pronto", escreveu outra seguidora.

Aos seis meses de gravidez, a influenciadora segue com as atividades de promoção da sua marca de produtos de beleza, "Boca Rosa Beauty".

