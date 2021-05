Danilo Gentili DIVULGAÇÃO

Publicado 04/05/2021 07:40 | Atualizado 04/05/2021 07:43

Rio - Danilo Gentili foi diagnosticado com covid-19. O humorista falou sobre o resultado do exame no Twitter, na noite desta segunda-feira. Ele contou que só saía de casa para trabalhar e tomava as devidas precauções, mas ainda assim pegou a doença.

"Eu me cuido. Sem ser o trabalho, não saio para lugar nenhum, até mesmo por preocupação com a minha mãe. Mesmo assim testei positivo para covid hoje. Praticamente não posso tomar nenhum medicamento, e por isso conto com as orações de vocês nesses próximos dias. Obrigado, pessoal", escreveu.

Danilo também afirmou que seu programa, o "The Noite", continuará inédito nos próximos dias, mesmo com seu afastamento. "Preparamos uma frente de programas e mesmo com o meu afastamento, o The Noite segue inédito pelos próximos dias. Conto com a audiência de vocês", disse.

