Por O Dia

Publicado 04/05/2021 11:46 | Atualizado 04/05/2021 11:48

Rio - Fernanda Gentil usou o seu perfil do Instagram, na manhã esta terça-feira, para fazer uma oração ao amigo Paulo Gustavo. O humorista, que está internado desde o dia 13 de março em decorrência de complicações da covid-19, teve uma piora em seu estado clínico, segundo boletim divulgado nesta segunda-feira.

Na mensagem, Fernanda pede que Deus "coloque suas mãos sobre Paulo Gustavo, sobre seus pulmões, seu corpo, sua alma, e fortaleça esse homem" e estende o pedido a todos os que cercam o humorista. "Por ele, pela família dele, por nós, amigos dele, pelos filhos, e tantos fãs dele. Permita que a alegria emanada por ele ainda transborde e respingue em nós durante anos e anos à frente", disse Fernada.

"Permita que ele, assim como milhares de outras pessoas, se fortaleçam na Sua presença. No Seu toque. No Seu sopro. Na Sua força. Opere um milagre Senhor! Sim, um milagre, porque só ele pode reverter essa situação há tantos dias imensamente dolorosa. Que essas crianças ainda possam, por muitos anos em suas vidinhas, ver os pais juntos, felizes, e se aventurando por esse mundão de mãos dadas como amam tanto fazer. Que Dea, a dona Hermínia da vida real, ainda o inspire e nos arranque lágrimas de alegria e emoção por muitas temporadas. Que a Ju, Marcelina verdadeira, ainda compartilhe com esse país, muitos momentos encantadores dos bastidores do irmão dela. Que o Thales, ah o Thales.... que ele seja recompensado Senhor por toda e INIGUALÁVEL entrega durante esse período inteiro. Que homem ele é! Que marido! Que parceiro! Que alma", continuou a apresentadora.



"Que todos esses corações sejam aquecidos, consolados e preenchidos de esperança com o despertar do Paulo. Esse é o meu pedido, essa é a minha reza, esse é o meu desejo, Senhor. Obrigada por nos ouvir e por nunca, nunca, nunca nos abandonar. Mesmo nas mais tortuosas estradas, eu sei que o Senhor lá está. Obrigada. Amém", finalizou Fernanda, ao compartilhar uma foto do humorista com os dois filhos.