Juliette Freire Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 13:30

Rio - Fenômeno da internet, Juliette Freire já bateu todos os recordes que podia. Campeã da 21ª edição do 'Big Brother Brasil', a paraibana teve a foto que chegou mais rápido a 1 milhão de curtidas no Instagram e é a primeira ex-BBB a deixar a casa com um número tão alto de seguidores. Mas esse foguete tá longe de parar!

fotogaleria

Publicidade

Neste sábado, após a exibição do especial 'BBB Dia 101', que reuniu todos os participantes do reality - exceto Arcrebiano que já está confinado para o 'No Limite' - Juliette ganhou ainda mais fãs. As redes sociais da maquiadora chegaram a 28 milhões de seguidores.

"28 milhões! Esse número só cresce e minha felicidade com tudo que está acontecendo também. Obrigada, Brasil! Obrigada, meu povo!", escreveu a equipe de Ju.

Publicidade

Confira a postagem: