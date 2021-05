Orlando Drummond, o Seu Peru, completa 101 anos Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 18:40 | Atualizado 10/05/2021 18:41

Rio - Orlando Drummond segue internado por causa de um quadro grave de infecção urinária, no Hospital Quinta D'Or, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Segundo a revista Quem, o filho do ator e dublador, Orlando Cardoso, afirmou, nesta segunda-feira (10), que o estado de saúde do pai continua inalterado, mas já há menos oscilações. No último sábado (8), foi divulgado que o eterno Seu Peru apresentava "leve melhora"

Ainda de acordo com o filho de Orlando, no sábado, o ator chegou a conversar por videochamada com sua filha Lenita Helena. Na semana passada, Orlando Cardoso explicou a revista Quem o motivo da internação: "A gente vinha tratando em casa uma infecção urinária dele. Após dez dias de antibiótico, ele melhorou, mas, dias depois, a infecção voltou mais forte. Aí, resolvemos interná-lo".

Ator será bisavô pela terceira vez



Aos 101 anos, Orlando Drummond ganhará mais uma bisneta. Felipe Drummond, neto de Orlando que também é dublador, anunciou, no último domingo, que terá mais uma filha.

“Feliz Dia das Mães para todas as mamães do planeta! Em especial para a mãe das minhas meninas. No dia das mães eu me sinto o pai mais feliz do mundo com a minha Mariah e a minha Malu, que está a caminho! Obrigado por ser essa mulher incrível! Obrigado por ser a melhor mãe do mundo para nossas princesas! Amo você infinitamente! Feliz dia das mães meu amor! Malu vem aí!”, escreveu o dublador nas redes sociais.

Além de Mariah e Malu, filhas de Felipe, Orlando Drummond também é bisavô de Miguel, filho de Marco Aurélio, também neto do ator.