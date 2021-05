Mari Gonzalez Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 10:53 | Atualizado 12/05/2021 11:09

Rio - Mari Gonzalez soltou uma pérola ao comentar o primeiro episódio de "No Limite" no Twitter. A influenciadora relembrou uma frase dita por ela enquanto participava do "BBB 20" sobre um possível benefício do leite em pó.

"É bom que o leite em pó endurece o cocô #NoLimite", escreveu a ex-BBB logo após o reality mostrar que os confinados receberiam o item. Os seguidores, claro, repercutiram a fala da namorada de Jonas Sulzbach e relembraram o meme.

"Melhor meme e melhor diálogo do 'BBB' e do universo inteiro, minha esquilinha", relembrou um fã. "Mari, eu daria tudo para ver você #NoLimite", escreveu um seguidor. Um terceiro relembrou uma fala de Thelma Assis, que também participou do "BBB 20": "Mas a Thelminha disse uma vez que leite em pó fermenta e não endurece não, deixa é mole mesmo."

