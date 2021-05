Mari Gonzalez Reprodução Instagram

Rio - O fogo no parquinho não acaba nunca. Participante da edição de 2020 do 'Big Brother Brasil', a influenciadora digital Mari Gonzalez foi perguntada sobre sua relação atual com os homens que participaram do confinamento com ela na casa. Pelo stories, Mari negou ter amizade com Pyong Lee e disse quais são os brothers que ela manteve contato.

"Eu nunca falei com o Pyong. Daniel já falei, Victor Hugo já falei, Gui já falei, Prior já falei, Babu já falei...", listou a influenciadora.