Publicado 13/05/2021 09:31

Rio - A atriz Marcella Rica, de 29 anos, resolveu mudar o visual. Ela mostrou, na noite desta quarta-feira, que aderiu ao corte de cabelo no estilo "pixie cut". Marcella já estava com os cabelos curtinhos, mas cortou ainda mais. "Fui lá deixar o meu topete com ele", brincou Marcella, se referindo ao hair stylist Tiago Parente.

Vitória Strada, de 24, noiva de Marcella, aprovou o resultado. "Meu amor, você conseguiu ficar ainda mais linda. Você está muito linda, meu amor", disse a atriz, que atualmente está no ar na novela "Salve-se Quem Puder".