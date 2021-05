Juliette Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 10:46

Rio - Juliette Freire impressionou seus seguidores ao postar, nesta quinta-feira, uma foto sua na infância. O diferencial é que Juliette aparece com um look tie dye, similar ao que a sister usou durante a temporada do 'Big Brother Brasil'.

fotogaleria

Publicidade

Na legenda, Ju fez a conexão entre os looks. "E mainha que nos anos 90 vestiu a boneca dela (no caso, eu) com lookinho tie dye e relógio no braço? Visionária, já prevendo o look que todo mundo amou quando usei no BBB", escreveu.

Confira a postagem de Juliette: