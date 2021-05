Orlando Drummond Globo/Estevam Avellar

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 13:12 | Atualizado 13/05/2021 13:13

Rio - O ator Orlando Drummond, de 101 anos, segue internado no Hospital Quinta D'Or, na Zona Norte do Rio. Em entrevista à revista "Quem", o filho do ator, Orlando Lima Cardoso, afirmou que ainda não há previsão de alta. "Meu pai segue na mesma, com melhora discreta e gradativa na infecção, mas alternando momentos de lucidez e tranquilidade com outros de desorientação, ausência e/ou agitação", afirmou.

fotogaleria

Publicidade

Orlando Drummond é casado com Glória Drummond, de 87 anos, que visita o ator sempre que possível. "Como os dois (papai e mamãe) já receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19, resolvemos deixar por conta dela ir visitá-lo. Quando ela quer, nós a levamos ao hospital. Na última segunda-feira, ela passou o dia inteiro com ele. Como a mamãe já tem muita idade, para ela seria puxado demais ir todos os dias", disse o filho de Orlando à revista.