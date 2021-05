Rodrigo Simas Globo/Paulo Belote

Publicado 13/05/2021 16:01 | Atualizado 13/05/2021 16:06

Rio - Rodrigo Simas aproveitou o dia de "tbt" para resgatar uma lembranças das gravações de "Malhação", quando participou da novela em 2012. O ator, conhecido por seu papel como Bruno na trama adolescente, aparece com os colegas de elenco Guilhermo Dellorto e Bruno Quixotte, na foto publicada em seu Instagram.

"Tbt 2012. C.R.A.U.", escreveu Simas na legenda, fazendo referência ao grupo que os personagens do trio integravam, denominado "Comando Revolucionário dos Anarquistas Unidos". Nos comentários, os fãs foram à loucura com a viagem no tempo. "Ah que saudades, Bruno, Rasta e Nélio", escreveu uma seguidora. "Melhor malhação", afirmou outra. Alice Wegmann e Ágatha Moreira também responderam a postagem com carinho pela novela.

Rodrigo Simas voltará às televisões brasileiras em dose dupla nos próximos dias. O ator foi escalado para participar da "Super Dança dos Famosos" , que começa no domingo (16), no Domingo do Faustão, em parceria com a bailarina da casa, Nathália Ramos.

Na segunda-feira seguinte (17), o artista se junta ao irmão Felipe Simas na nova fase de "Salve-se Quem Puder". Rodrigo interpretará o músico Alejandro e repetirá a dupla de sucesso com Juliana Paiva, com quem já contracenou em "Malhação" e "Além do Horizonte".