Por Juliana Pimenta

Publicado 14/05/2021 12:11 | Atualizado 14/05/2021 12:18

Rio - A história envolvendo Mc Maylon e Anderson Leonardo, do Molejo, está longe de acabar. Após a acusação de estupro e a corrente investigação na Polícia, Maylon acaba de lançar uma nova música, em parceria com Rafael Roc, que faz referência à violência denunciada pelo jovem. Na letra de 'Sou Moça', o cantor fala "me pegou com tanta força, sabia que eu era virgem, agora você vai casar".

"Fiz para bater de frente com o meu ex-marido, o Anderson. Foram oito meses. Essa música fala sobre isso: não era amor, era cilada. Cilada da parte do Anderson", destaca Maylon, que explica alguns trechos da letra. "Tanto que na música eu falo: 'Ai, pai, para'. Pelo estupro, pelo abuso secual que o Anderson fez comigo".Com mais de 5 mil visualizações no Youtube, o clipe de ‘Sou Moça’ já tem rendido frutos para Mc Maylon. "As pessoas estão me chamando para fazer show direto por conta dessa música, mas estou respeitando por causa da covid-19 e não estou indo", disse o Mc.E, segundo o próprio Maylon, Anderson já está sabendo da nova canção e não gostou nada da indireta musical. "Os amigos do Anderson falaram pra mim que enviaram para ele, porque nós temos amigos em comum também. Os amigos dele estão falando que ele vai fazer um pagode para mim, me espetando de volta. E essa guerra não vai acabar por aí, não", reforça o artista.Além de não ter gostado da música, Maylon conta que Anderson deve estar incomodado com a visibilidade que o rapaz vem recebendo. "Antes de eu ser namorado dele, ele já falava pra mim que eu chamava atenção, imagina agora".E como Maylon disse, a "guerra" está longe de acabar. O próximo trabalho do cantor também é baseado em sua história com o pagodeiro. "Tô feliz, mas estou com outra música vindo aí, que vou lançar agora. O nome é 'Diva Abusada' e também é para o Anderson. Eu sou uma diva abusada porque não é pra qualquer pessoa denunciar um artista que tem amizade com pessoas perigosas. Tem que ter muita garra, lutar muito. As pessoas estão me apoiando muito. Como eu não tenho estudo, sou pobre e camelô, vem um artista, abusa de você e acha que vai ficar assim. Não, não pode ser assim, falei e falo", desabafa o rapaz, que se vê como inspiração para quem sofre abusos sexuais."Um cara que pagava de hétero… Sabe o que eu fico pensando? Imagina se eu não tivesse levado aquelas provas todas para a delegacia? As pessoas iriam falar que eu sou louco, ou que eu queria o dinheiro dele. Mas eu não quero, quero mostrar minha dignidade, porque no começo ele falou que nem me conhecia", completa Maylon.Mesmo com o caso sendo investigado pela 33ª Delegacia de Polícia (Realengo), Maylon faz questão de dizer que ainda teme retaliação por parte de Anderson. "Tenho certeza que ele pode fazer algo comigo e com minha família. Já me mudei do bairro onde eu morava e, logo mais, estou indo embora do Rio de Janeiro de vez. Ele pode querer esperar todo mundo esquecer e o pior acontecer comigo", lamenta o Mc, que torce para que a Justiça aceite sua versão do caso."Deus vai ser meu escudo. Agradeço à minha advogada que entrou na minha causa sem cobrar nem um real. A Justiça vai ser feita, sim", espera Maylon.