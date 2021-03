Anderson Leonardo e MC Maylon Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 19:08 | Atualizado 23/03/2021 19:48

Anderson Leonardo, do grupo Molejo, falou sobre o caso envolvendo MC Maylon em entrevista a Alê Oliveira, no Youtube. Na conversa, o cantor se disse surpreso com a acusação de estupro e revelou que acreditava que o rapaz tivesse gostado do encontro.

fotogaleria

Publicidade

"Você fica assustado, porque o cara expõe uma parada sua, que é um negócio ali, trancadinho, tranquilo. E juro que pensei que o cara tivesse gostado. Pelo visto não gostou. Explanou", disse Anderson.

Publicidade

O cantor ainda negou que tivesse se relacionado a força com MC Maylon. "Meu negócio é direitinho, bacaninha, no romance. Até porque um senhor tem que ser romântico. Ainda mais do jeito que foi contada a parada. Eu não tenho essa força", explicou.

Anderson ainda contou que, na época, contratou uma vocalista, mas, quando deixou MC Maylon cantar, ele não foi tão bem e "começou a ficar com ciúmes da menina", explicou o cantor.

Publicidade

Por fim, o artista contou que tem recebido várias cantadas de jovens pela internet após a relação com Maylon ser revelada.